POL-OH: Verkehrsunfall

Künzell - Am Sonntag (12.07.) kam es gegen 16:15 Uhr in Fulda-Künzell zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Ford Focus-Fahrer aus Fulda befuhr die Straße "Unterer Ortesweg" in Fahrtrichtung Turmstraße. An einem Fußgängerüberweg, in Höhe der dortigen Tankstelle, hielt der 41-Jährige verkehrsbedingt an. Ein dahinterfahrender 23-Jähriger aus Bebra, erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem PKW auf. Der 41-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 EUR.

