Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Betrunken Auto gefahren

Celle / OT Altencelle (ots)

Am Freitagabend um 22:00 Uhr hatte eine Angestellte einer Tankstelle der Polizei mitgeteilt, dass eine männliche Person mehrere Flaschen Alkohol gekauft und sich danach, augenscheinlich angetrunken, in seinen PKW gesetzt hatte und vom Tankstellengelände gefahren war. Anhand der Personenbeschreibung und der Überprüfung des Kennzeichens konnte die Person kurze Teit später in ihrer Wohnung angetroffen werden. Aufgrund der deutlichen Alkoholisierung sind bei dem Fahrer im Anschluss durch einen Arzt zwei Blutproben entnommen worden. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest hatte einen Wert von 2,12 Promille ergeben, was auch noch zur Sicherstellung des Führerscheines führte. Der Fahrer wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

