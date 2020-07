Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Diebstahl auf Zigarettenautomat

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Neuenstein-Obergeis - In der Nacht von Montag (06.07.) auf Dienstag (07.07.) versuchten Unbekannte in der Raiffeisenstraße einen an einer Scheune angebrachten Zigarettenautomaten aufzubrechen. Hierzu zündeten die Täter einen Böller, der den Automaten unbrauchbar machte. Eine Öffnung des angegangenen Automaten erfolgte nicht. Es entstand ein Schaden von 800 Euro.

Hinweise zur Tat bitte an Polizeistation in Bad Hersfeld unter: 06621/932-0

