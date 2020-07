Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Vogelsbergkreis (ots)

Gegen geparktes Fahrzeug gestoßen Lauterbach (P) Am Montag (06.07.2020) gegen 12:45Uhr wollte eine 82-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem weißen Audi A3 in der Kanalstraße in Höhe der Hausnummer 8 vorwärts in eine Parkfläche einfahren. Dabei streifte sie die hintere linke Fahrzeugseite von einem blauen Golf, welcher eine 21-jährige Fahrerin dort geparkt hatte. Bei dem Unfall blieb die 82-jährige Fahrerin unverletzt. Es entstand Sachschaden von 2.500 EUR.

Zusammenstoß Eichelsachsen (P) Am Mittwoch (08.07.2020) gegen 15:45 Uhr befuhr ein 58-jähriger Fahrschüler in Begleitung seines Fahrlehrers mit einem Kraftomnibus die Kreisstraße von Eichelsdorf herkommend in Richtung Eichelsachsen. Auf der schmalen Straße kam ihm ein 58-jähriger Pkw-Fahrer mit Sprinter entgegen. Um eine Kollision mit dem Sprinter zu verhindern, hielt der Fahrschüler mit seinem Bus an. Der Fahrer des Sprinters machte, um ebenfalls eine Kollision zu verhindern eine starke Lenkbewegung nach rechts. Daraufhin brach das Heck des Sprinters aus und streifte die linke Fahrzeugseite des Omnibusses. Bei dem Unfall blieben alle Beteiligten unverletzt. Es entstand Sachschaden von 3.000 EUR.

Würstchenbude beschädigt Schotten (P) Am Mittwoch (08.07.2020) gegen 18:45 Uhr rangierte ein 34-jähriger Lkw-Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine mit Auflieger auf dem Parkplatz des Sportvereins Rainrod. Aufgrund der Länge seines Zuges, stieß er gegen die dort befindliche Würstchenbude und verschob diese. Dabei wurde die Würstchenbude leicht beschädigt. Bei dem Unfall blieb der Lkw-Fahrer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 500 EUR.

