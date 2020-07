Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht - verletzte Zweiradfahrerin

Fulda (ots)

Am Sonntag (12.07.2020) befuhr eine 36-jährige Frau aus der Gemeinde Hilders mit ihrem Kleinkraftrad gegen 18:40 Uhr die Ortsdurchfahrt von Tann (Rhön). In Höhe der Einmündung zur Schuhgasse fuhr ein bisher unbekannter Fzg.-Führer mit seinem Suzuki Jeep mit WAK-Kennzeichen vom dortigen Fahrbahnrand an, ohne auf die von hinten sich nähernde und vorranghabende Zweiradfahrerin zu achten. Diese versuchte den Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern, musste hier aber zu stark bremsen, so dass sie dadurch die Kontrolle über ihr Kleinkraftrad verlor und stürzte.

Zu einer Kollision beider beteiligter Fzg. kam es nicht. Jedoch setzte der Jeep-Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den von ihm verursachten Verkehrsunfall zu kümmern. Er flüchtete entgegengesetzt der Einbahnstraße über die Schuhgasse.

Anwesende Zeugen kümmerten sich um die zum Glück nur leicht verletzte Zweiradfahrerin und konnten auch konkrete Hinweise auf das Fluchtfahrzeug geben, so dass im Anschluss die örtlich zuständige Polizeistation in Thüringen weitere Ermittlungen an der Halteranschrift des flüchtigen Pkw aufnahm.

Die Zweiradfahrerin erlitt mehrere Schürfwunden und wurde vor Ort durch den anwesenden Rettungsdienst ambulant versorgt. An ihrem Kleinkraftrad entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 200 Euro.

