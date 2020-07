Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrfehler gekoppelt mit offensichtlich mangelnder Ladungssicherung sorgte nach nur 4 Minuten Fahrzeit für starke Beeinträchtigungen im Straßenverkehrs

Am Dienstag, gegen 06.40 Uhr, ereignete sich auf der dreispurigen BAB 7, zwischen den Anschlussstellen Homberg / Efze und Bad Hersfeld / West, Gem. Knüllwald ein Verkehrsunfall, der für eine stundenlange Vollsperrung in Richtung Frankfurt sorgte.

Ein 49-jähriger Fahrzeugführer eines Sattelzuges aus Litauen befuhr die A7 in Fahrtrichtung Frankfurt auf dem ersten Fahrstreifen. Vermutlich infolge eines Fahrfehlers und mangelnder Ladungssicherung, der mit Granulat geladenen BigPacks, kam er derart ins Schleudern, dass er nach rechts in die dortige Schutzplanke stieß. Beim Gegenlenken geriet der Sattelzug nach links in die Mittelschutzplanken und kollidierte dabei mit einem auf dem dritten Fahrstreifen fahrenden Pkw eines 58-jährigen aus Melsungen.

Beide Fahrzeuge wurden nach rechts abgewiesen und der Sattelzug stieß mit einem auf dem ersten Fahrstreifen fahrenden Fahrzeug eines 41-Jährigen aus Hameln zusammen.

Letztendlich kam der Sattelzug über alle drei Fahrstreifen und dem Standstreifen zum Stehen und sorgte für eine stundenlange Fahrbahnsperrung in Richtung Frankfurt.

Der 58-jährige Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein Klinikum transportiert.

Austretende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Homberg / Efze und die Autobahnmeisterei Hönebach abgebunden und aufgenommen.

Zum Zeitpunkt der Berichterstattung dauern die Bergungsmaßnahmen und die damit verbundene Fahrbahnsperrung in Richtung Frankfurt noch an. Aktuell staut sich der Verkehr über 18 Kilometer zurück. Sämtliche Umleitungsstrecken sind stark ausgelastet.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 130.000 Euro.

