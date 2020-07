Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ein außergewöhnlicher polizeilicher Auftrag

Großenmoor (ots)

Ein älteres Ehepaar aus dem unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg meldete am Montagabend, gegen 21.00 Uhr, einen ungewöhnlichen Verlust. Die Ehegattin habe versehentlich die Zahnprothese ihres Mannes in eine Großraummülltonne auf dem Rastplatz Großenmoor West entsorgt. In aller Sorge teilte die Dame mit, dass ihr Mann die Prothese zuvor in Taschentücher einwickelte und auf das Armaturenbrett ablegte. Als sie anschließend den Restmüll im Fahrzeug einsammelte, schnappte sie sich auch die in Taschentücher gehüllte Zahnprothese und warf diese mit dem restlichen Unrat in die Mülltonne. Leider bemerkte das Ehepaar das Missgeschick erst, nachdem sie zu Hause angekommen waren und das Auto ausräumten. Eine entsandte Streifenbesatzung der Polizeiautobahnstation Petersberg nahm sich dieser Sache schließlich an. Mit einem Einweg-Overall, Hundefangstock und Greifutensilien ausgestattet, begaben sich die Beamten zum Rastplatz Großenmoor. Diverse Großraummülltonnen, welche bis zu drei Meter in den Boden ragen, wurden durchsucht. Dabei traf die Streifenbesatzung auf allerlei Gegenstände bis auf die Zahnprothese. Trotz aller Bemühungen rückte die Streife letztendlich ohne Erfolg ab.

