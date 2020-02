Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Vollsperrung der Bundesstraße 206 in Bad Segeberg aufgrund einer größeren Unwetterlage

Bad Segeberg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg wurde heute gegen 16:32 Uhr von der Rettungsleitstelle Holstein mit dem Einsatzstichwort "Umwetter" alarmiert. Mehrere besorgte Anrufer meldete sich über den Notruf 112, dass sich die Dachteile auf einem ehmaligen genutzen Lager an der B206 ablösen. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg erkundete die Einsatzlage mit 3 Einsatzfahrzeugen und 17 Einsatzkräften.

Mit der Drehleiter machten sich Einsatzkräfte auf den Weg nach oben, um sich ein Bild von den Schäden der Dachfläche zu machen. Es wurde festgestellt, dass sich cirka 50m² Wellblechplatten gelöst hatten.

Aufgrund des anhaltenden Sturmes, entschied der Einsatzleiter keine weiteren Sicherungsmaßnahmen durchzuführen, da aufgrund der Wetterlage eine hohe Eigengefährung vorlag und die Möglichkeiten der Feuerwehr erschöpft waren. Weiterhin besteht die Gefahr, dass sich weitere Platten lösen und herabfallen und auf die nahegeliegende Bundesstraße und im Rückwärtigen Bereich auf die Bahnstrecke stürtzen.

Um eine Gefährdung für Verkehtsteilnehmer auszuschließen, wurde umgehend eine Vollsperrung der Bundesstrasse 206 im Bereich Abfahrt "Hamburger Straße" in Fahrtrichtung Lübeck und in entgegenkommender Fahrtrichtung im Bereich Abfahrt "Am Landratspark" in Fahrtrichtung Bad Bramstedt veranlasst und zusammen mit der Polizei eingerichtet. Auch der Bauhof und die Strassenmeisterei sind im Einsatz.

Das Bürgertelefon der Feuerwehr Bad Segeberg wurde für weitere Fragen unter : 04551-5309 530 eingerichtet.

