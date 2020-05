Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Wattenheim (ots)

Am Sonntag, 31.05.2020 gegen 15:35 Uhr befuhr ein 66-jähriger Mann mit seinem Motorrad der Marke Triumph die B47 aus Richtung Hettenleidelheim kommend in Fahrtrichtung Wattenheim. Beim Befahren des Kreisverkehrs nördlich der BAB6 übersah ihn ein 19-jähriger BMW-Fahrer aus Hettenleidelheim, welcher aus Hettenleidelheim kommend über die Wattenheimer Straße in den Kreisverkehr einfuhr. Bei der anschließenden Kollision wurde der Motorradfahrer aus dem Raum Alzey von seinem Kraftrad geschleudert und erlitt nach erster Einschätzung eine Fraktur im Bereich der Schulter bzw. des Schlüsselbeins. Am Pkw und am Motorrad entstand Sachschaden von ca. 2000EUR. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Dessen Fahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn war für den Zeitraum der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Leininger Land unterstützte und war ebenfalls mit 15 Mann im Einsatz.

