Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ein mysteriöser Knochenfund im Stadtgebiet?

Kaiserslautern (ots)

Eine Hausbesitzerin fand am Dienstag in einem Verschlag hinter ihrem Anwesen Knochenteile. Das Haus steht aktuell leer, die Knochen fand die Frau bei Renovierungsarbeiten. Sie verständigte die Polizei. Was hat es mit den Gebeinen auf sich?

Fachleute der Kriminalpolizei inspizierten den Fund. Es handelt sich um Überreste von Knochen. Die Teile sind klein, alt und porös. Sie ähneln kaum menschlichen Gebeinen. Die Ermittler haben einen Verdacht: Wahrscheinlich handelt es sich um Tierknochen. Eine Katze, ein Marder, irgendein Tier könnte vor langer Zeit in den Verschlag geraten und unbemerkt eingesperrt worden sein. Um auf Nummer Sicher zu gehen, wird ein Rechtsmediziner den Fund untersuchen. Das Ergebnis liegt noch nicht vor. |erf

