Polizei Bielefeld

POL-BI: Aufmerksame Zeugin verhindert Brandausdehnung

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Schildesche-

Dank des Hinweises einer Bielefelderin, die am Samstag, den 21.03.2020, in der Straße Stapelbrede einen Brand meldete, konnten die Flammen schnell gelöscht werden.

Gegen 03:15 Uhr befand sich eine 33-jährige Anwohnerin auf dem Balkon ihrer Wohnung in der Stapelbrede, als ihr aus Richtung des Sportplatzes Flammen auffielen. Sie informierte sofort die Polizei. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, nahmen die Polizisten den Tatort in Augenschein. Sie stellten Plastikmüll fest, der offensichtlich in Brand gesteckt worden war. Durch die Flammen war der Tartan Belag des Sportplatzes in Mitleidenschaft gezogen worden. Es entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell