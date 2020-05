Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Versuchter Einbruch in Geschäftsräume

Bad Dürkheim (ots)

In der Nacht von Freitag, den 29.05.2020, auf Samstag, den 30.05.2020, versuchten Unbekannte gewaltsam in ein Geschäft in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim einzudringen. Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch. An der Eingangstür entstand Schaden.

