Polizei Dortmund

POL-DO: Mit dem Roller vor der Polizei geflüchtet - Verfolgungsfahrt endet mit Sturz in Grünfläche

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0488

Ein 18-jähriger Rollerfahrer ist am gestrigen Montagabend (11. Mai) in der westlichen Innenstadt mit viel zu hoher Geschwindigkeit aufgefallen. Er flüchtete vor der Polizeikontrolle und stürzte nach mehreren gefährlichen Fahrmanövern in der Höfkerstraße.

Offenbar war dem jungen Mann bewusst, dass er auf einem nicht zugelassenen Roller unterwegs war. Denn die Anhaltesignale des Streifenwagens ignorierte er gleich mehrfach. Auch die gefahrene Geschwindigkeit jenseits der erlaubten 50 km/h zeigte eindeutig: Aus der Mofa sollte alles herausgekitzelt werden. Von der Möllerstraße ging es in das Unionviertel und hier anschließend weiter in Richtung Dorstfeld. In Höhe der Höfkerstraße verlor der Fahrer vermutlich die Kontrolle über das Zweirad. Er prallte gegen den verfolgenden Streifenwagen und rutschte anschließend in einen Grünstreifen. Dennoch stand der jungen Mann sofort wieder auf und flüchtete zu Fuß weiter. Hier konnten ihn die Polizisten nach kurzer Nacheile festnehmen.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Kennzeichen des Rollers nicht mit den Zulassungspapieren übereinstimmten. Auch auf Grund des Verdachts technischer Veränderungen wurde das Zweirad sichergestellt - ebenso wie der Führerschein des Dortmunders.

Dieser wiederum verletzte sich durch den Sturz nur leicht. Da keine Haftgründe vorlagen, verließ er am späten Abend die Wache zu Fuß. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren u.a. wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell