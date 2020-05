Polizei Dortmund

POL-DO: Feuer am Gut Brünninghausen: vier Jugendliche leicht verletzt

Dortmund (ots)

Sieben Jugendliche hielten sich am Montagabend (11.5.2020) auf dem Gut Brünninghausen am Dortmunder Rombergpark auf. Zwei von ihnen zündeten in der zweiten Etage eines leer stehenden und verfallenen Gebäudes eine Holzpalette und Unrat an.

Schnell entwickelte sich ein größeres Feuer, das die Jugendlichen selbst nicht mehr löschen konnten. Drei von ihnen flüchteten zunächst, verständigten aber um 19.05 Uhr die Feuerwehr und kehrten auf das Gelände zurück. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Vier Jugendliche erlitten zum Glück nur leichte Rauchgasvergiftungen. Der Rettungsdienst lieferte sie in Krankenhäuser ein, die sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten.

Das Guts-Gebäude steht seit vielen Jahren leer. Sachschaden entstand am Gebäude nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

