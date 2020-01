Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach) Glatteisunfall 19.01.2020

Aach (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von über 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 16.45 Uhr auf der L 194 ereignet hat. Eine 73-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die Landesstraße von Engen in Richtung Aach, als sie in einer leichten Linkskurve vermutlich aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet. Hierbei kam sie auf die Gegenfahrspur, kollidierte mit dem Pkw einer entgegenkommenden 19-jährigen Frau und streifte das nachfolgende Auto einer 43-Jährigen. Bei dem Unfall wurde die Seniorin leicht verletzt.

