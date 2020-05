Polizei Dortmund

POL-DO: Mann durch Messerstiche an der Bornstraße schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Am frühen Samstagnachmittag (9. Mai) kam es im Bereich der U-Bahnhaltestelle Brunnenstraße zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen. Hierbei wurde ein Mann durch Messerstiche schwer verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge kam es gegen 14.30 Uhr an der Bornstraße 99 zu einem Streit zwischen einem 25-jährigen Dortmunder und etwa sieben Männern. Der Streit eskalierte und es kam zu einer Schlägerei.

Im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung schlugen die Täter zunächst auf den Dortmunder ein, bevor mindestens einer von ihnen den 25-Jährigen mit einem Messer im Oberkörperbereich verletzte.

Der Dortmunder fiel vom Bahnsteig in das Gleisbett. Die Täter flüchteten daraufhin. Ein Rettungswagen brachte den 25-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Nach ersten Erkenntnissen gerieten die Männer bereits am Vortag (8. Mai) an einem Spielplatz im Bereich Leibnizstraße/Westerbleichstraße in Streit.

Weitergehende Ermittlungen führten etwa zwei Stunden später zu einer Festnahme von vier Tatverdächtigen. Polizeibeamte trafen die Dortmunder im Alter von 18, 19, 23 und 26 Jahren am oben genannten Ort an und nahmen sie vorläufig fest. Bei der Durchsuchung fanden sie bei dem 19-Jährigen ein Messer und stellten es sicher.

Die Polizei sucht nun nach drei weiteren Tatverdächtigen.

Sie werden wie folgt beschrieben: 1. groß, schlanke Statur, dunkler Bart, trug eine dunkle Kappe und war bekleidet mit einer grauen Jacke, einem weißen T-Shirt, einer hellen Hose und dunklen Schuhen 2. normale Statur, trug eine dunkle Kappe und ein rotes Halstuch, das Mund- und Nase verdeckte, bekleidet mit einer dunklen Jacke, einer dunklen Hose und weißen Schuhen 3. normale Statur, hellgrauer Kapuzenpullover, Gesicht durch Kapuze und Mundschutz verdeckt, trug eine dunkle Hose und graue Schuhe

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Kriminalwache unter 0231 132-7441 entgegen.

