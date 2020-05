Polizei Dortmund

POL-DO: Jugendliche warfen Möbel aus leer stehendem Hochhaus

Dortmund (ots)

Mehrere Jugendliche verschafften sich am Sonntagabend (10.5.2020) Zugang zu einem seit September 2017 leer stehenden Hochhauskomplex am Vogelpothsweg in Dortmund-Dorstfeld. Sie betraten Wohnungen und warfen aus oberen Stockwerken mehrere Möbel und andere Gegenstände ins Freie.

Anwohner verständigten gegen 19 Uhr die Polizei. Als die Polizei eintraf, flüchteten etwa 15 Personen vom Gelände.

Polizisten konnten zunächst einen Jugendlichen und wenig später während einer Fahndung sechs weitere Jugendliche stellen. Die 14- bis 16-Jährigen stehen unter dem Verdacht, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung begangen zu haben.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein.

