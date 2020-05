Polizei Dortmund

POL-DO: Unfallflucht und Alkohol - Trunkenheitsfahrt endete mit Festnahme

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0479 Zwei alkoholisierte Männer haben am Freitagabend (8.5) eine Verkehrsinsel und ein Auto beschädigt. Die Polizei nahm sie im Rahmen der Fahndung fest.

Gegen 2.30 Uhr meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei wegen einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Holsteiner Straße. Nach ersten Ermittlungen fuhr das Auto mit zwei Männern besetzt auf der Holsteiner Straße in Richtung Osten. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überfuhr es eine Bremsschwelle und hob vom Boden an. Danach ging die Fahrt weiter in die Brunnenstraße, wo es mit einer Verkehrsinsel kollidierte und einen Baum entwurzelte. Der Fahrer setzte zurück und prallte gegen einen geparkten Pkw. Dann flüchtete er in Richtung Borsigstraße, wo man das Fahrzeug abstellte. Die beiden Insassen flüchteten zu Fuß, konnten jedoch kurze Zeit später von Polizeibeamten in der Nähe gefasst werden.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Männer mit Wohnsitz in Polen (20 u. 44 Jahre alt). Bei dem Auto handelte es sich um ein Mietfahrzeug. Sie waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab eine erhebliche Alkoholisierung. Der diensthabende Arzt entnahm eine Blutprobe. Wer von den beiden Tatverdächtigen das Auto gefahren hat, wird derzeit ermittelt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 25.000 Euro.

Es folgen Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Einfluss von Alkohol, Verkehrsunfallflucht sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Gunnar Wortmann

Telefon: 0231/132-1028

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell