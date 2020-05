Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Sachbeschädigungen an PKW

Haßloch (ots)

In der Nacht vom 30.05.2020 auf den 31.05.2020 gegen 02:00 Uhr, wurden an mehreren in der Langgasse in Haßloch geparkten Autos die Außenspiegel beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 750 Euro. Erste Ermittlungsansätze wurden durch aufmerksame Zeugen geliefert. Demnach traten zwei junge Männer, beide mit schwarzen Haaren, bekleidet mit einem weißen bzw. dunklen Hemd, mutwillig gegen die Spiegel. Einer der Männer hatte längere Haare, einer trug eine sog. "Base Cap". Die Männer unterhielten sich in einer für die Zeugen unverständlichen Sprache. Die Ermittlungen laufen. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

