Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fake-Todesanzeige

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ist in den vergangenen Tagen in einer Tageszeitung auf eine Todesanzeige aufmerksam geworden, wonach ein Mann verstorben sei, der den Beamten amtsbekannt ist. Als die Beamten den polizeilichen Datenbestand entsprechend aktualisieren wollten, wurden sie stutzig: Für den vermeintlich Verstorbenen war keine Sterbeurkunde ausgestellt und am Tag der angeblichen Bestattung fand keine Beerdigung auf dem in der Annonce genanntem Friedhof statt. Die Polizisten forschten nach. Wie sich herausstellte weilt der Betroffene unter den Lebenden. Am Tag seiner angeblichen Bestattung nahm er einen Behördentermin war. Was es mit der falschen Todesanzeige auf sich hat, ist aktuell nicht geklärt. Ein strafrechtlicher Hintergrund ist derzeit nicht erkennbar. |erf

