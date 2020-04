Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Juweliergeschäft

Braunschweig (ots)

23./24.04.2020, bis 07.30 Uhr Braunschweig, Innenstadt

In der Nacht zu vergangenen Freitag wurde eine Juwelierin von Einbrechern heimgesucht.

Die 49-jährige Inhaberin hatte ihr Geschäft im Handelsweg am Donnerstagabend ordnungsgemäß verschlossen.

Am Freitagmorgen bemerkte eine 46-jährige Frau Einbruchspuren an der Eingangstür des Geschäftes und verständigte die Polizei. Unbekannte Täter hatten die Tür gewaltsam geöffnet und waren so in den Verkaufsraum gelangt.

Sie nahmen diverse Schmuckstücke, Bargeld und weitere Gegenstände an sich und verschwanden unbemerkt. Der Wert der Beute wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

