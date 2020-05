Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus Kfz

Werkzeugmaschinen entwendet

Kleve (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (26. Mai 2020) schnitten unbekannte Täter ein Loch in den Maschendrahtzaun am Gelände einer Firma an der Krohnestraße. Anschließend hebelten sie das Fenster eines dort abgestellten Fiat Transporters auf. Die Diebe entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen aus dem Wagen, darunter vier Akku-Bohrschrauber der Marke Makita. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

