Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Unerlaubte Müllentsorgung in Großenkneten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein derzeit unbekannter Verursacher entsorgte im Zeitraum von Samstag, den 18. April 2020, 12:00 Uhr, bis Montag, den 20. April 2020, 07:00 Uhr, ein weißes Schrankelement in einem Waldstück. Die unerlaubte Müllentsorgung fand in der Gemeinde Großenkneten, Ortsteil Ahlhorn, an der B213 in einem kleinen Waldstück gegenüber der Straße "Fahrenkamp" statt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen (447274).

