Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht in Delemnhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Montag, den 20. April 2020, zwischen 19:00 Uhr und 21:55 Uhr, die Potsdamer Straße in Richtung Berliner Straße. Kurz nach der Linkskurve der Potsdamer Straße streifte er beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Seat Ibiza. Durch den Zusammenstoß wurde der linke Außenspiegel des Seat abgerissen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-115 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (449888).

