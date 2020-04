Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Kellerbrand in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Montag, 20. April 2020, gegen 16:00 Uhr, ein Kellerbrand in der Viktoriastraße in Nordenham gemeldet.

Beim brandbetroffenen Gebäude handelte es sich um ein Mehrfamilienhaus, in dem insgesamt 16 Personen wohnhaft sind. Bei Eintreffen der Feuerwehr- und Rettungskräfte befanden sich bereits 14 Bewohner vor dem Haus. Zwei weitere Personen wurden von der Feuerwehr nach draußen geleitet.

Die Löscharbeiten der 35 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen vor Ort waren, dauerten etwa eine Stunde. Vorsorglich wurden auch ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug zum Brandort entsandt.

Glücklicherweise wurde keiner der Anwohner verletzt, Gebäudeschaden entstand ebenfalls nicht.

Ursächlich war trockenes Laub in einem Kellerschacht, das sich aus bislang ungeklärter Ursache entzündet hat.

