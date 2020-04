Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: 12-Jähriger bei Unfall in Brake leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein 12-jähriger Junge wurde am Montag, 20. April 2020, gegen 12:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall an der Schwetmann-Kreuzung in Brake leicht verletzt.

Der Junge aus Brake befand sich auf der Seite der Tankstelle und wollte die Fahrbahn der 'Breite Straße' queren. Dabei wartete er zwar, bis alle Fahrzeuge auf seiner Seite zum Stehen gekommen waren, übersah aber, dass der Verkehr in Richtung Brake noch freigegeben war. Ein 53-jähriger Mann aus der Gemeinde Ovelgönne, der die B211 in Richtung Brake befuhr, querte mit seinem Opel die Kreuzung. Dabei wurde er vom Jungen, der zwischen den wartenden Fahrzeugen hervortrat, überrascht. Der 53-Jährige leitete eine Vollbremsung ein und wich noch nach rechts aus. Trotzdem kam es zum Zusammenstoß zwischen seiner linken Fahrzeugseite und dem Jungen.

Dadurch zog sich der 12-Jährige leichte Verletzungen an den Beinen zu. Er wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.

Die entstandenen Sachschäden blieben gering.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell