Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw im Stadtgebiet beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Erhebliche Schäden entstanden am Wochenende an einem geparkten Opel in der Jägerstraße in Delmenhorst.

Die Eigentümerin stellte ihren grauen Opel Mokka am Samstag, 18. April 2020, um 12:00 Uhr, zwischen der Elbinger Straße und Bürgermeister-Koch-Straße ab. Als sie am Sonntag, 19. April 2020, 13:30 Uhr, zum Pkw zurückkehrte, stellte sie massive Schäden fest. Auf der Motorhaube und beiden Fahrzeugseiten waren tiefe Kratzer zu sehen, die bis zur Grundierung reichten. Der entstandene Schaden wurde auf 3.000 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise auf mögliche Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (444372).

