Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Brand einer Gartenhütte in Wardenburg-Oberlethe

Delmenhorst (ots)

Eine Zeugin hat am Montag, 20. April 2020, gegen 16:25 Uhr, ein Feuer in Wardenburg-Oberlethe bemerkt. Weil mehrere Pferde auf ihrem Reiterhof unruhig wurden, wurde sie auf offene Flammen aufmerksam, die in einiger Entfernung auf einem Grundstück vom Tungeler Damm zu sehen waren. Die Flammen waren dabei so hoch, dass sie die Höhe des Wohnhauses überragten.

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Wardenburg rückte mit 30 Kameraden aus und stellten auf dem Grundstück eine brennende Gartenhütte fest. Das Feuer hatte bereits auf Bepflanzung im Garten übergegriffen, konnte aber schnell gelöscht werden. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 1.500 Euro beziffert.

Da die Brandursache bislang nicht geklärt werden konnte, wurde der Brandort von den eingesetzten Beamten der Polizei beschlagnahmt.

