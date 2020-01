Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Weggerollt

Baden-Baden (ots)

Die 49 Jahre alte Fahrerin eines Mercedes nahm es am Dienstagmorgen mit der Sicherung ihres Wagens in der Balger Straße nicht ganz so genau. Da weder Gang eingelegt noch Handbremse angezogen waren, machte sich das Gefährt selbstständig und rollte führungslos über die Kreuzung Schweigrother Platz, bis es in der Schweigrother Straße auf einen Hyundai prallte und zum Stehen kam. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

