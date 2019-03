Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verschiedene Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall mit vier Leichtverletzten

Am Mittwochmorgen gegen 7:15 Uhr kam es an der Kreisstraße 2669 zwischen Wielandsweiler und Rötenhof an der Abzweigung zur K 2589 Richtung Sittenhardt zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 28 Jahre alte Audi-Lenkerin war aus Richtung Oberrot kommend in Richtung Wielandsweiler unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung Richtung Sittenhardt war ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer nach links abgebogen. Hinter dem unbeteiligten Fahrzeuglenker hatte ein 38-jähriger Ford-Lenker seinen Wagen abgebremst. Die Audi-Fahrerin übersah den Ford und fuhr auf. Ihr Fahrzeug geriet nach der Kollision ins Schleudern und rutschte in den Gegenverkehr. Ein aus Richtung Oberrot kommender 55 Jahre alter Fahrer eines Audi A4 versuchte noch dem schleudernden Wagen auszuweichen, schaffte es aber nicht mehr einen Kollision zu verhindern. Durch den Aufprall wurde der Audi A4 von der Fahrbahn abgeleitet und kam ca. 10 weiter im Grünstreifen zum Stehen. Alle drei Fahrer, sowie ein im Audi A4 befindlicher 16-Jähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Ein Notarztwagen, sowie mehrere Rettungswagen waren vor Ort und brachten die Verletzten in eine nahegelegene Klinik. Der Sachschaden an den Autos beläuft sich insgesamt auf etwa 60.000 Euro.

Crailsheim: Reh von PKW erfasst

1.500 Euro Sachschaden entstanden bei der Kollision zwischen einem Reh und einem VW Passat eines 41-Jährigen. Der VW-Fahrer war am Mittwoch kurz nach 1:00 Uhr aus Richtung Onolzheim in Richtung Gründelhardt unterwegs, als das Reh auf Höhe der Abzweigung nach Unterspeltach die Fahrbahn querte. Das Tier rannte nach dem Zusammenstoß in den Wald.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Eine 25-jährige BMW-Fahrerin befuhr am Mittwochmorgen gegen 7:00 Uhr die K2573 von Breitenstein kommend nach Untermünkheim. An der Einmündung zur B19 fuhr sie an, übersah jedoch die noch vor ihr wartende 21-Jährige Opel-Fahrerin und fuhr auf. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt 4.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Radfahrerin fährt auf PKW auf

Eine 33 Jahre alte Radfahrerin wurde gestern kurz vor 18:00 Uhr leicht verletzt, als sie auf einen Skoda eines 42-Jährigen auffuhr. Der Skoda-Lenker fuhr die Stuttgarter Straße stadteinwärts, als er verkehrsbedingt auf Höhe vom "Scharfen Eck" abbremsen musste. Die dahinter radelnde 33-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Die Radfahrerin wurde von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort versorgt. An dem Skoda entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Fichtenau: Unfall auf A7

Eine 36-Jährige VW-Lenkerin war am Mittwoch gegen 9.00 Uhr auf der A7 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. Als sie vom rechten auf den linke Fahrstreifen wechseln wollte, übersah sie einen dort befindlichen Mercedes eines 40-Jährigen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Mercedes in die Mittelleitplanke gedrückt wurde. Der VW kam ins Schleudern, prallte ebenfalls in die Mittelleitplanke und blieb quer auf den beiden Fahrstreifen stehen. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

