Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: minderwertige Ware gekauft, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Minderwertige Ware

Bereits am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr wurde ein 61-Jähriger auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Kochertalstraße von einem Unbekannten angesprochen, der ihm verschiedene Kleidungsstücke zum Kauf anbot. Die beiden Männer wurden sich handelseinig und der 61-Jährige übergab dem Anbieter 1000 Euro, womit er drei Stoffjacken und eine Damenhandtasche zum "Vorzugspreis" erwarb. Erst bei sich zu Hause stellten der 61-Jährige und seine Frau fest, dass es sich bei den Teilen um minderwertige Waren handelte. Die Polizei rät deshalb zur Vorsicht und Abstand von Geschäften an der Haustüre oder dem "Kofferraum heraus".

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Pkw-Lenker verursachte am Montag zwischen 6.30 Uhr und 14.30 Uhr einen Sachschaden von rund 1500 Euro, als er einen Pkw Audi beschädigte, der in diesem Zeitraum in der Curfeßstraße auf Höhe des Theodor-Heuss-Gymnasiums abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Essingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 7500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen ereignete. Gegen 7.40 Uhr befuhr eine 21-Jährige mit ihrem Pkw VW Polo die Landesstraße 1165 zwischen Lauterburg und Essingen. Auf der geraden Strecke kam die junge Frau mit dem Fahrzeug nach rechts auf das Bankett und zog daraufhin den Pkw nach links, wobei sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Dieses streifte im weiteren Verlauf einen den gegenkommenden Lkw eines 60-Jährigen, ehe es im linken Straßengraben zum Stehen kam. Am Fahrzeug der 21-Jährigen, die zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde, entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Rainau: Unfallflucht

In der Zeit zwischen Montagabend, 21 Uhr und Dienstagmorgen, 4.30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer mit einem Pkw Renault die B 290 zwischen Ellwangen und Aalen. Aus unbekannter Ursache kam das Fahrzeug nach links von der Straße ab und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer stellte den Pkw wieder auf und parkte ihn anschließend in einer Nothaltebucht. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern an.

Lorch: Unfall beim Überholen

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr setzte ein 62-Jähriger mit seinem Pkw Nissan auf der Kreisstraße 3334 zwischen Lorch und Schwäbisch Gmünd zum Überholen eines vorausfahrenden Lkw an. Dabei übersah er, dass ein hinter ihm fahrender Pkw BMW, dessen Fahrer bereits zum Überholen ausgeschert hatte. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der 28-jährige BMW-Fahrer blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Geparktes Fahrzeug gestreift

Rund 1000 Euro Schaden entstand am Dienstagabend gegen 22 Uhr, als ein 47-Jähriger mit seinem Pkw Opel Astra einen in der Klarenbergstraße abgestellten Pkw Honda streifte.

Schwäbisch Gmünd: 10.000 Euro Sachschaden

Verkehrsbedingt musste ein 29-jähriger seinen Pkw VW Passat am Dienstagabend gegen 20 Uhr auf der Mutlanger Straße anhalten. Ein 28-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW Golf auf, wobei ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand.

