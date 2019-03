Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Sextortion-Erpressung

Aalen (ots)

Satteldorf: Unfall beim Abbiegen

Ein leicht verletzter Motorradfahrer und rund 2.500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls von Dienstagabend gegen 17:20 Uhr. Eine 21-jährige Ford-Lenkerin befuhr den Lietenäckerring von der Bronnholzheimer Straße kommend in Richtung Neuwiesenweg. Als sie nach links auf einen Parkplatz einbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden 25-Jährigen Biker auf einem KTM-Motorrad. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Kreßberg: Sextortion-Erpresser versuchen es gleich mehrfach bei einem Opfer

Ein Kreßberger Bürger wurde vergangenes Wochenende gleich zweimal von verschiedenen Erpressern per Email kontaktiert, mit dem Versuch von ihm Geld zu erlangen. In beiden Fällen wurde dem Mann gedroht, Videoaufnahmen zu veröffentlichen, die ihn bei sexuellen Handlungen zeigen sollen. Die Veröffentlichung könne der Mann durch Zahlung einer per Bitcoin verhindern. Der Mann reagierte richtig und zeigte beide Fälle bei der Polizei an. Die Masche ist bekannt und wird massenhaft jeden Tag versucht. Die Polizei rät: Auf keinen Fall auf die Forderung eingehen!

Wildunfälle

Gegen 20:15 Uhr am Dienstag war ein 77 Jahre alter BMW-Lenker auf der B19 von Rosengarten-Westheim kommend in Fahrtrichtung Gaildorf-Ottendorf unterwegs, als ein Fuchs von links nach rechts die Fahrbahn queren wollte. Das Tier wurde von dem Wagen erfasst. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Auf der Landstraße 1046 bei Michelfeld aus Richtung Forsthaus kommend in Fahrtrichtung Obersteinbach erfasste eine 34-Jährige gegen 20:45 Uhr mit ihrem VW ein Reh, welches die Straße überqueren wollte. Das Reh verschwand nach dem Unfall im Wald. Der Schaden an dem VW beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

