POL-OG: Lahr - Sechs Leichtverletzte nach Brand

Lahr (ots)

Warum es am späten Samstagabend in einem Gebäude am "Sonnenplatz" zu einem Brand gekommen war, ist noch nicht abschließend geklärt. Fest steht bislang, dass das Feuer kurz vor Mitternacht in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss ausbrach und so eine starke Rauchentwicklung verursachte. Durch den massiven Qualm war es einigen Bewohnern des Anwesens nicht möglich, das Gebäude zu verlassen. Sie mussten durch die hinzugerufenen Helfer der Feuerwehr mit einer Drehleiter gerettet werden. Insgesamt zogen sich sechs Bewohner durch Rauchgasvergiftungen leichte Verletzungen zu und mussten durch alarmierte Helfer des Rettungsdienstes in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Schaden an der Unterbringung wird derzeit auf 30.000 bis 50.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

