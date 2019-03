Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Weitenung - Zusammengeschlagen

OfBühl, Weitenungfenburg (ots)

Zu einer blutigen Auseinandersetzung kam es am Samstagabend bei einer Fasnachtsveranstaltung in der Fremersbergstraße. Aktuellen Erkenntnissen zufolge, begann ein 18-Jähriger auf das 24-jährige Opfer einzuschlagen. Nachdem dieser sich allerdings erfolgreich zur Wehr setzten konnte, wurde der mutmaßliche Täter durch eine weitere noch unbekannte Person unterstützt. Im Verlauf des Abends trafen die jungen Männer erneut aufeinander. Der Jüngere zückte darauf ein Messer und bedrohte den 24-Jährigen. In dem darauffolgenden Handgemenge ging das Opfer zu Boden. Doch dies hielt den Schläger nicht davon ab, weiter auf den mittlerweile Blutenden einzuprügeln. Dieser konnte schließlich fliehen und wurde anschließend im Krankenhaus behandelt. Weshalb es zu Beginn zu dem Konflikt kam, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Den 18-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. /ms

