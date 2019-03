Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsuntüchtig

Offenburg (ots)

Gleich drei mutmaßlich nicht mehr verkehrstüchtige Autofahrer konnten die Beamten der Polizei Offenburg in der Nacht von Sonntag auf Montag feststellen. Gegen 23.30 Uhr machte ein Volkswagenfahrer in der Freiburger Straße durch sein Fahrverhalten auf sich aufmerksam. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht der Ordnungshüter, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen müsste. Dies bestätigte sich nach der Durchführung eines Urintests. Nachdem ihm durch einen Arzt auf dem Polizeirevier Blut entnommen wurde, musste der 20-Jährige seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Gegen 0.40 Uhr ging den Polizisten ein weiterer ´Fisch ins Netz´. Mit gut einem Promille war eine 57-Jährige in der Dieselstraße mit ihrem Citroën unterwegs. Bereits 20 Minuten später bahnte sich den Beamten die nächste Trunkenheitsfahrt an, als ihnen die unsichere Fahrweise eines 44-jährigen Jeep-Fahrers auffiel. Auch dieser hatte gut ein Promille Alkohol und musste in der Folge seinen Fahrzeugschlüssel und Führerschein abgeben. /ms

