Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - 3 Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Offenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend um 21.10 Uhr, auf der B3 zwischen Friesenheim und Oberschopfheim wurden drei Personen verletzt, einer davon schwer. Kurz nach Friesenheim hatte ein 61 Jahre alter Pkw-Fahrer beim Einfahren auf die B3 nicht die Vorfahrt eines dort in Richtung Friesenheim fahrenden Pkw-Fahrers missachtet. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro. Bergungs- und Fahrbahnreinigungsarbeiten durch ausgetretene Flüssigkeiten dauerten bis 23.20 Uhr an.

