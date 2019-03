Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Motorradfahrer fährt in Gegenverkehr

Rastatt (ots)

Am Sonntagnachmittag kam ein Motorradfahrer infolge überhöhter Geschwindigkeit auf der L77a in einer leichten Rechtskurve nach der Einmündung Plittersdorfer Straße auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Pkw. Der Motorradfahrer wurde über die Fahrbahn geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Er musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro.

/Stgl

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell