Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in McDonaldsfiliale

Hattingen (ots)

Am Donnerstagmorgen brachen Einbrecher über den McDrive Schalter in die Filiale in der Kreisstraße ein. Sie entwendeten einen kleinen Bargeldbetrag, der sich in den aufgestellten Spendendosen befand. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Tat muss in der Zeit von 3 Uhr bis 05:45 Uhr stattgefunden haben.

