Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Fünf Verletzte bei Busunfall

Gevelsberg (ots)

Am Montagnachmittag musste auf der Hagener Straße der 34-jährige Fahrer eines Linienbusses plötzlich abbremsen, als ein vor ihm fahrender Pkw ebenfalls verkehrsbedingt bremsen musste. Durch den Ruck kamen insgesamt fünf Insassen des Busses zu Fall, darunter zwei Kleinkinder (1 und 3 Jahre). Die Kinder und eine 42-Jährige wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer war von dem Ereignis so betroffen, dass er die Fahrt nicht weiter fortsetzen konnte.

