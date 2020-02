Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Automatenaufbrecher gestört

Ennepetal (ots)

Am Montagmorgen, gegen 07:00 Uhr, beobachtete ein Anwohner der Bachstraße drei dunkel gekleidete Personen, die versuchten einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, der an der Einmündung zur Mühlenstraße aufgehängt war. Als die Täter bemerkten, dass sie beobachtete werden, ließen sie von dem Automaten ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Automat wurde stark beschädigt, jedoch nicht geöffnet. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell