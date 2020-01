Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 17.01.2020, gegen 18:40Uhr, kommt es an der Kreuzung Wormser Straße und Westliche Ringstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Nach bisherigem Kenntnisstand fährt der 81-jährige Frankenthaler mit seinem PKW die Wormser Straße in Richtung Stadteinwärts. An der Ampelkreuzung vor dem Wormser Tor biegt er bei grün nach rechts in die westliche Ringstraße ab. Zeitgleich passiert eine 61-jährige Frankenthalerin den Fußgängerüberweg der Ampelkreuzung, bei ebenfalls grün zeigendem Signal. Beim Abbiegevorgang übersieht der Fahrzeugführer die Fußgängerin und es kommt zum Zusammenstoß. Durch die Kollision wird die Fußgängerin zu Boden geschleudert und verletzt sich hierbei. Der verständigte Rettungsdienst bringt sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Zur weiteren Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen

