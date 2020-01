Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Gasgeruch 17.01.2020, 14:20 Uhr

Römerberg (ots)

Nachdem es in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Mechtersheim zu einem lauten Knall gekommen war, wurde ein Gasaustritt aus dem Gebäude befürchtet. Deshalb wurde das Einfamilienhaus vorsorglich geräumt und die Freiwillige Feuerwehr Römerberg begab sich zur Abklärung in die Kellerräumlichkeiten. Zudem wurden die Stadtwerke Speyer hinzugezogen und führten eine Gasmessung durch. In der Zwischenzeit wurde ein naheliegender Kindergarten aus Sicherheitsgründen geräumt. Nachdem die Gasmessung zu dem Ergebnis führte, dass kein Gas ausgetreten ist und damit zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung vorlag, konnten alle Bewohner, Betreuer und Kinder wieder wohlbehalten in ihre Räumlichkeiten zurückkehren. Als Grund für den Knall konnte eine Verpuffung in der in die Jahre gekommenen Heizungsanlage ausgemacht werden.

