Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- 47-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Ennepetal (ots)

Eine 47-jährige Ennepetalerin wurde am Freitag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Sie fuhr, gegen 13:00 Uhr, mit ihrem VW auf der Wilhelmshöher Straße in Richtung Milspe. Aus bisher nicht bekannten Gründen geriet sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn und lenkte dann nach links. Sie überquerte die komplette Fahrbahn und stieß gegen einen Ampelmasten. Die Wilhelmshöher Straße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und sie wurde mit einem Rettungswagen in eine nahgelegene Klink gebracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell