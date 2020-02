Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Beim Abbiegen Fahrradfahrer übersehen

Hattingen (ots)

Am Samstag, den 15.02.2020, um 11:30 Uhr befuhr ein 55-jähriger Hattinger mit seinem Pkw Mercedes die Straße Am Büchsenschütz in Richtung Holthausen und beabsichtigte nach rechts auf die Blankensteiner Straße abzubiegen. Beim Abbiegen übersah er einen 64-jährigen Hattinger, welcher die Fahrbahn mit seinem Fahrrad an der dortigen Fußgängerfurt überquerte. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

