Polizei Gütersloh

POL-GT: Raubüberfall

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (KB) Am Donnerstagabend (14.03.) gegen 21.15 Uhr wurden zwei Angestellte eines Getränkemarktes an der Debusstraße von zwei bewaffneten Täter überfallen.

Ein 24jähriger Angestellter aus Herzebrock-Clarholz und sein 20jähriger Kollege aus Oelde wurden im Bereich der Le Chambon-Straße von zwei maskierten Männern aufgehalten, als sie gerade das Bargeld des Getränkemarktes wegbringen wollten.

Die beiden bislang unbekannten Täter waren mit einem Schlagstock und einer Pistole bewaffnet und bedrohten die beiden Angestellten. Nachdem einer der Angestellten das Bargeld ausgehändigt hatte, flüchteten die beiden Täter zu Fuss in Richtung in Richtung Debusstraße.

Trotz einer sofort eingeleiteter Polizeifahndung mit mehreren Funkstreifenwagen und einem Polizeihubschrauber konnten die Täter bislang noch nicht gefasst werden.

Die unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden: Der Mann mit dem Schlagstock (ca. 30-40 großer Schlagstock) war ungefähr 185 cm groß, hatte dunkle Augenbrauen, einen Stoppelbart und war mit einem dunkel grünen Parka bekleidet.

Der Täter mit der Pistole war ungefähr 170 cm groß und dunkel gekleidet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Rheda-Wiedenbrück unter der Telefonnummer 05241 41000 oder die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

