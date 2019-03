Polizei Gütersloh

POL-GT: Arbeitsunfall in Halle

Gütersloh (ots)

Halle (FK) - In einer Firma an der Kantstraße kam es am späten Donnerstagabend (13.03., 23.58 Uhr) zu einem Arbeitsunfall, bei welchem drei Personen verletzt wurden.

In dem Unternehmen werden Chemikalien verarbeitet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, ist bei einer Umfüllaktion ein ätzender Stoff ausgetreten. Zudem kam es zu einer kleinen Explosion, durch diese die drei Männer verletzt wurden. Alle drei wurden mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gefahren. Einer der drei, ein 39-jähriger Bielefelder, verletzte sich schwer. Die anderen beiden Männer verletzten sich derzeitigen Erkenntnissen nach leicht.

Eine Gefahr für die Anwohner bestand zu keinem Zeitpunkt.

