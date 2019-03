Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei suchte 33 jährigen Gütersloher

Gütersloh (ots)

(KB) Am Donnerstagabend (14.03.) gegen 20.20 Uhr wurde der Polizei ein 33jähriger Gütersloher als vermisst und mit einem selbstgefährdenden Verhalten gemeldet.

Hieraufhin wurden sofort umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen eingeleitet. Im Rahmen der Suchmaßnahmen wurde der Gesuchte in einem Waldstück nahe der Bundesautobahn BAB A 2 gesehen. Hier fanden die Polizeibeamten auch persönliche Gegenstände und das Fahrzeug des gesuchten Gütersloher. Auf Grund seiner Äußerungen und dem Verhalten des Gesuchten sperrte die Polizei die komplette Autobahn BAB A2 im Bereich der Raststätte Gütersloh.

Die Suchmaßnahmen der Polizei in Zusammenarbeit mit der Familie des Gütersloher führten schließlich zu dem Antreffen der gesuchten Person im Bereich eines Parkplatzes am Stadtring Kattenstroth. Die Person wurde nach ärztlicher Begutachtung und Information des Ordnungsamtes Gütersloh in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht. An dem Polizeieinsatz waren mehr als 30 Polizeibeamte, darunter auch ein Polizeidiensthundführer aus Bielefeld und auch ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Die Suchmaßnahmen der Polizei wurden durch Kräfte der Berufsfeuerwehr Gütersloh, der freiwilligen Feuerwehr Spexard und Friedrichsdorf unterstützt.

Die Sperrung der BAB A2 konnte gegen 21.40 Uhr wieder aufgehoben werden.

