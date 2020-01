Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.01.2020 für den Bereich Peine.

Salzgitter (ots)

Nach Computerbetrug in Peine sucht die Polizei die Tatverdächtige.

Die Frau wird verdächtigt, mit einer entwendeten Giro Card unberechtigt zwei Auszahlungen an einem EC Automaten am 30.10.2019 in Peine, Gröpern, dortige Bankfiliale, getätigt zu haben. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 2000 Euro. Zur Tatzeit trug die Frau dunkle Bekleidung, einen Schal, eine dunkle Mütze und eine Sonnenbrille. Zudem führte sie eine Umhängetasche mit. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu der Frau machen können, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

