POL-UL: (BC) Kirchberg - Vorfahrt missachtet

Nicht aufgepasst hatte ein 26-Jähriger am Donnerstag in Kirchberg.

Gegen 8 Uhr fuhr der 26-Jährige mit seinem VW in der Waldstraße. An der Einmündung zur Straße "Im Gässle" kam von rechts eine 44-Jährige mit ihrem VW. Die Frau wollte nach links in die Waldstraße abbiegen. Sie hatte Vorfahrt. Der 26-Jährige übersah wohl die VW-Fahrerin. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Verletzte gab es keine. Die Autos blieben fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 7.500 Euro.

