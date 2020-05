Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - geparkter Opel beschädigt

Verursacher gesucht

Geldern-Walbeck (ots)

Am Dienstag (26.05.2020) kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Küppersteg zu einer Verkehrsunfallflucht bei der der Opel eines 72-jährigen Gelderners beschädigt wurde. Die Fahrerin hatte das Fahrzeug gegen 13:30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt und ihre Einkäufe erledigt. Als sie circa 40 Minuten später zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden am Fahrzeug ihres Mannes fest. Der Unfallverursacher hatte das Fahrzeug offensichtlich beim Ein- oder Ausparken am Kühlergrill beschädigt und sich dann entfernt, ohne seiner Pflicht nachzukommen den Schaden zu melden oder seine Daten anzugeben.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt sie Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

